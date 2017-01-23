В Верховной Раде зарегистрирован проект закона «О государственном языке».

Авторами законопроекта № 5670 являются более 30 народных депутатов.

Законопроектом предусматривается уголовная ответственность за публичное унижение или неуважение к государственному языку. За такое нарушение предусмотрен штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или лишение свободы на срок до 3 лет.

Данным законопроектом предусмотрено, в частности, внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Ими предлагается за невыполнение нормы об обязательном применении государственного языка во время заседаний, мероприятий, встреч и рабочего общения, в актах, делопроизводстве и документообороте в органах власти, в Вооруженных силах Украины и других военных формированиях, правоохранительных органах, на государственной границе Украины штрафовать должностных лиц на сумму от двухсот до четырехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Законопроектом также предусмотрено, что кандидат в президенты Украины и на должность премьер-министра должен среди прочих предусмотренных законодательством документов подать и сертификат об уровне владения украинским языком.

При этом народным депутатом, членом правительства может быть гражданин Украины, который владеет государственным языком в соответствии с уровнем, определенным Национальной комиссией по стандартам украинского языка.

Законопроектом определено, что языком заседаний Верховной Рады, ее комитетов и комиссий, в том числе выступлений, является государственный язык.

Кроме того, согласно проекту закона, протоколы об административных правонарушениях может составлять языковой инспектор, а уполномоченный по защите государственного языка рассматривает дела об административных правонарушениях, связанных с нарушением законодательства в сфере применения государственного языка и невыполнением законных требований языкового инспектора.

Согласно законопроекту, языком судопроизводства в Украине является государственный язык, и суды составляют и обнародуют решения на государственном языке.

Также предлагается утвердить, что издание печатных средств массовой информации, зарегистрированных в Украине, осуществляется на государственном языке; языком телевидения и радиовещания в Украине является государственный язык. Как известно, в ныне действующем законодательстве предусмотрено, что телерадиоорганизации при осуществлении радиовещания обеспечивают не менее 60% суточного объема ведения передач, в том числе новостийно-аналитических блоков, развлекательных передач (дикторами, ведущими радиопередач) на государственном языке.

Законопроектом предусмотрено, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания может принять решение о взыскании штрафа в размере 10% размера лицензионного сбора за нарушение закона «О государственном языке».

Также в документе отмечается, что образовательный процесс в высших учебных заведениях ведется на только государственном языке.

Кроме того, проект предусматривает, что языком распространения и демонстрации фильмов в Украине является государственный язык. Фильмы (сериалы, анимационные фильмы, документальные фильмы), производимые субъектами кинематографии Украины, распространяются и демонстрируются в Украине с языковой частью звукового ряда, выполненной на украинском языке. Реплики на других языках должны быть озвучены или сопровождены субтитрами на украинском языке.

Чтобы не допустить распространения и демонстрации фильмов полностью на русском языке с украинскими субтитрами, авторы законопроекта предложили ограничить суммарную продолжительность реплик с субтитрами в фильме 15% продолжительности всех реплик в этом фильме.

Иностранные фильмы распространяются и демонстрируются в Украине в дублировании или озвучивании на украинском языке. Наряду с государственным языком иностранные фильмы могут содержать аудиодорожки на других языках.

Кроме того, языком обслуживания потребителей в Украине является государственный язык. Компании проводят обслуживание и предоставляют информацию о товарах (услугах), в том числе через интернет-магазины и интернет-каталоги, на государственном языке.

Интернет-магазины в своей деятельности обязаны обеспечить предоставление всей информации (согласно Закону «Об электронной коммерции») на государственном языке.

Предлагается предусмотреть, чтобы на украинском языке была также маркировка, инструкции по использованию, информация о товарах и услугах.

Во всех видах пассажирского транспорта, на вокзалах, в портах и т.д. языком информации, объявлений, сообщений, надписей, справочных служб и т.д. является государственный язык. В случае необходимости эта информация может дублироваться на английском языке, а в международном пассажирском сообщении — также официальном языке страны следования транспорта.

Действие закона не должно распространяться на сферу частного общения и совершения религиозных обрядов.

По материалам УНИАН, Дело