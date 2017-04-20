Москва возмущена осквернением в Киеве памятника генералу Николаю Ватутину. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД РФ.

«19 апреля группа отморозков из профашистского формирования украинских национал-радикалов «Национальный корпус» (продолжатели дела карательного батальона «Азов») попытались осквернить памятник Ватутину, установленный на его могиле в центре Киева», - говорится в сообщении дипломатического ведомства.

«У нынешнего поколения украинских неонацистов имя генерала Ватутина, погибшего в 1944 году от рук бандеровских бандитов, вызывает глубокую ненависть и низменное стремление опорочить подвиг героя, освобождавшего народ Украины от гитлеровского порабощения», - заявили в МИД России.

При этом в Москве особо возмущены тем, что «подобная акция произошла в канун Дня Победы».

МИД РФ призвало украинские власти «предпринять необходимые меры по недопущению осквернения памяти тех, кто спасал мир от коричневой чумы».

Ранее представители партии «Национальный корпус» провели акцию у памятника генералу Николаю Ватутину в Мариинском парке Киева. Активисты повесили на памятник табличку с надписью «Палач, уничтоженный украинскими националистами».