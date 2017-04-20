Россия выступает за реализацию Минских договоренностей и не пытается интегрировать отдельные территории Донецкой и Луганской областей.
Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию агентства Bloomberg о якобы попытках Москвы отделить Донбасс от Украины, сообщает ТАСС.
Такую постановку вопроса Песков назвал абсурдной, а соответствующие публикации - наивными и примитивными.
«На протяжении многих лет и президент Путин и российские представители на самых различных уровнях говорят об этом: что Москва не пытается интегрировать в РФ непризнанные республики Донбасса - ДНР и ЛНР», - сказал представитель Кремля.
Он отметил, что «план один - добиться выполнения Минских договоренностей».
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