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Россия выступает за реализацию Минских договоренностей и не пытается интегрировать отдельные территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию агентства Bloomberg о якобы попытках Москвы отделить Донбасс от Украины, сообщает ТАСС.

Такую постановку вопроса Песков назвал абсурдной, а соответствующие публикации - наивными и примитивными.

«На протяжении многих лет и президент Путин и российские представители на самых различных уровнях говорят об этом: что Москва не пытается интегрировать в РФ непризнанные республики Донбасса - ДНР и ЛНР», - сказал представитель Кремля.

Он отметил, что «план один - добиться выполнения Минских договоренностей».

 
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