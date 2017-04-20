Президент Российской Федерации Владимир Путин планирует отделить территории оккупированных территорий Донецкой и Луганской области за счет интеграции с Россией.

Об этом сообщает Bloomberg, со ссылкой на несколько источников, близких к властям РФ, передает РБК-Украина.

«Пока Кремль продолжает публично поддерживать соглашение, которое Германия и Франция курировали в 2015 году, реальная стратегия Путина в Украине заключается в полном разделении двух пограничных районов, известных как Донбасс, путем постепенной интеграции с Россией. Они не планируют признавать или присоединять территории», - говорится в сообщении.

Согласно информации издания, РФ действует постепенно, используя, в том числе экономическую блокаду, осуществляемую украинскими активистами, а также выстраивая ключевые экономические связи с самопровозглашенными республиками.

В качестве примера приводится уменьшение тарифов на транспортировку угля и железной руды в пункты вблизи оккупированных районов, где металлургическая промышленность обеспечивает большинство рабочих мест. Это позволит РФ заменить украинские поставки, остановленные Киевом, и обеспечить постоянное функционирование металлургических заводов, считают источники издания.

Путин использует «смешанные сигналы» со стороны США и неопределенность Штатов относительно проблем Украины, тем самым «хоронит надежду на заключение мирного соглашения в Европе и освобождение от санкций в ближайшее время».

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко считает, что стремление России к гегемонии не ограничится Украиной.