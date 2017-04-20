Российскому табачному монополисту не место на украинском рынке, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.
Об этом он написал в Twitter.
Встретился с руководством Philip Morris Ukraine по их просьбе. Моя позиция - российскому табачному монополисту не место на украинском рынке— Arsen Avakov (@AvakovArsen) 20 апреля 2017 г.
«Встретился с руководством Philip Morris Ukraine по их просьбе. Моя позиция – российскому табачному монополисту не место на украинском рынке», - заявил министр
Напомним, 31 марта генпрокурор Юрий Луценко сообщил об обысках в компании «Тедис Украина».
Аваков обвинил компанию в финансировании терроризма.
3 апреля суд решил арестовать корпоративные права компании и запретил учредителям, работникам «Тедис Украины» распоряжаться ими любым образом.
5 апреля суд арестовал средства на расчетном счете в столичном филиале «Приватбанка».
12 апреля Печерский суд обязал вернуть конфискованные табачные изделия.
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