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Российскому табачному монополисту не место на украинском рынке, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Об этом он написал в Twitter.

 


 

«Встретился с руководством Philip Morris Ukraine по их просьбе. Моя позиция – российскому табачному монополисту не место на украинском рынке», - заявил министр

Напомним, 31 марта генпрокурор Юрий Луценко сообщил об обысках в компании «Тедис Украина».

Аваков обвинил компанию в финансировании терроризма.

3 апреля суд решил арестовать корпоративные права компании и запретил учредителям, работникам «Тедис Украины» распоряжаться ими любым образом.

5 апреля суд арестовал средства на расчетном счете в столичном филиале «Приватбанка».

12 апреля Печерский суд обязал вернуть конфискованные табачные изделия.
ForUm

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