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Прокуратура Автономной Республики Крым заявила иск к российской авиакомпании о взыскании более 10 млн грн за аэронавигационные услуги в международном воздушном пространстве над Черным морем в пределах Симферопольского района полетной информации.

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Установлено, что российской авиакомпанией вопреки требованиям Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года, Многостороннего соглашения об уплате маршрутных сборов 1981 и Воздушного кодекса Украины не уплачены средства за полученные аэронавигационные услуги в международном воздушном пространстве над Черным морем в пределах Симферопольского района полетной информации», - говорится в сообщении.

Прокуратура Крыма, обеспечивая защиту интересов государства в судебном порядке,   заявила иск к компании-должника, которая осуществляет ежедневные полеты на временно оккупированную территорию, о взыскании 354,4 тыс. евро, что составляет более 10 млн грн.

Напомним, в мае 2016 года Высший административный суд Украины подтвердил законность предыдущих судебных решений и правомерность постановления Государственной авиационной службы о наложении на ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии» штрафа на общую сумму более 7,7 млн грн.

Авиасообщение между Украиной и РФ прекращено с 00:00 25 октября 2015 года ввиду вводимых санкций против авиакомпаний.  
ForUm

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