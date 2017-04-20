Председатель Европейского совета, экс-премьер-министр Польши Дональд Туск в среду, 19 апреля, дал показания в варшавской Окружной прокуратуре. Допрос длился более 9 часов, сообщает Укринформ со ссылкой на Польское радио.

«Политик выступил как свидетель по делу о сотрудничестве польской Службы военной контрразведки с Федеральной службой безопасности России», - говорится в сообщении.

Как отмечается, следствие ведется по факту превышения полномочий руководством Службы военной контрразведки вследствие установления сотрудничества со службой другого государства без необходимого согласия председателя Совета министров и оценки министра национальной обороны.

Выйдя из прокуратуры, Туск заявил, что он не уполномочен обнародовать какую-либо информацию относительно следствия. В то же время, отвечая на вопросы журналистов, председатель Евросовета подтвердил, что допрос имеет политический характер.

«Я сообщил прокурору, что пришел (давать показания, – Ред.) учитывая уважение, прежде всего, к Польскому государству. Осознаю, что было бы лучше, если бы мы могли решить все дела и сомнения цивилизованно, но также я сообщил, что в соответствии с европейским законом моя должность предусматривает предоставление иммунитета», – сказал Туск.

По словам главы Европейского совета, он воспользуется этим правом, если сочтет, что против него «умышленно используются дела, чтобы затруднить или сделать невозможным исполнение задач главы Европейского совета».

Тем временем пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Варшаве прокурор Михал Дзеканский заявил, что ни Туск, ни его уполномоченный не выражали никаких формальных возражений относительно действий прокуратуры. Спикер пояснил, что показания Туска были необходимы для всестороннего изучения дела и были стандартными.

В то же время прокурор не стал комментировать слова Туска относительно «политического характера следствия». А продолжительность допроса, по его словам, была обусловлена содержанием показаний председателя Евросовета.

Спикер добавил, что в настоящее время Окружная прокуратура не планирует новых вызовов Туска на допрос.