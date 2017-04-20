В связи с проведением в Киеве Национальных спортивных соревнований «Игры непокоренных» будет запрещено движение всех видов транспорта в местах проведения мероприятий на ул. Труханова с 00:00 до 17:00 22 апреля и на ул. Крещатик (от ул. Б. Хмельницкого до Майдана Незалежности) с 12:00 21 апреля до 06:00 24 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Департаменту транспортной инфраструктуры поручено в установленном порядке разработать временную схему организации дорожного движения на период проведения мероприятий, а также внести изменения в работу наземного пассажирского транспорта, о чем будет сообщено дополнительно.

Спортивную часть мероприятия планируется провести с 00:00 до 17:00 22 апреля на ул. Труханова, торжественная часть мероприятия – концерт – состоится с 00:00 до 22:00 23 апреля на ул. Крещатик.

«Игры Непокоренных» («Invictus Games») - это международные спортивные соревнования для военнослужащих и ветеранов с ограниченными физическими возможностями, полученными при исполнении служебных обязанностей. Участие в соревнованиях принимают команды от стран-членов НАТО, а также стратегических партнеров Альянса. Впервые указанные соревнования состоялись в 2014 году в Лондоне (Великобритания).