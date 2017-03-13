Окружная прокуратура Варшавы вызывает действующего президента Евросовета Дональда Туска на среду, 15 марта, на допрос в качестве свидетеля по делу бывших руководителей польских спецслужб.

Об этом сообщил пресс-секретарь данной прокуратуры Михал Дзеканский, сообщает Укринформ.

«Дональд Туск вызывается как свидетель в следствии против бывших руководителей службы военной контрразведки (SKW), которые обвиняются в сотрудничестве с разведслужбами другой страны без согласия премьер-министра», - заявил Дзеканский.

В декабре 2016 года прокуратура сообщила о выдвижении обвинений против бывших руководителей SKW Януша Носека и Петра Питель за «превышение полномочий государственного служащего в связи с сотрудничеством со спецслужбой другой страны без согласия председателя Совета министров, который предусматривает закон о SKW и SWW (Служба военной разведки. — Ред.)».

Сразу после Смоленской катастрофы, в апреле 2010 года, SKW и ФСБ подписали соглашение о сотрудничестве сторон «против угроз, касающихся какой-либо из сторон». Как сообщали польские СМИ, соглашение предусматривало сотрудничество, необходимое для вывода польского военного контингента из Афганистана, осуществлявшегося через территорию РФ.

Политики польской оппозиционной партии «Гражданская платформа» (РО), лидером которой ранее был Туск, назвали это решение прокуратуры неслучайным и проведенным сразу после избрания экс-премьера Польши руководителем Евросовета на следующие 2,5 года.

«Это выглядит так, будто PiS (польская правящая партия. — Ред.) не может согласиться с фактом, что Дональд Туск председательствует на встречах мировых и европейских премьеров», - подчеркнул депутат РО Цезарий Томчик.

Польша была единственной из 28 стран ЕС, которая голосовала против избрания Туска президентом Евросовета. Сопротивление Варшавы не помешало действующему президенту этого европейского института, которого переизбрали на эту должность.