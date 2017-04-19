также в разделеОбщество
19 апреля. Картина дня 121
Я – сова: Матиос показал свою татуировку 35
Суд вызывает Януковича на заседание 19
СМИ: Активисты грозятся бессрочной акцией, если у власти останется люстрированный Сингаевский 32
ГПУ просит Испанию экстрадировать мать Онищенко 28
МИД о решении суда ООН: Для нас это действительно победа 97
Под Львовом построят индустриальный парк 34
Завтра погода в Украине существенно не изменится 49
НАБУ: Украинская коррупция «наследила» в 41 стране 32
Ранений под Киевом нацгвардеец идет на поправку, его пес тоже выжил 42
Украина из-за похолодания может потерять 30% урожая плодовых 55
Волынские таможенники помогают переправлять оружие? 38
У Лаврова подсчитали количество украинцев в России 71
Апелляционный суд постановил вернуть Насирову изъятые паспорта 75
СБУ показала видео задержания топ-менеджера аэропорта Львова 40
Из-за непогоды в Запорожье, Кременчуге и Херсоне закрыли школы 50
Мэр Полтавы едва не подрался с активистами 44
АМПУ: Затонувший сухогруз не приписан в херсонском порту 77

Паспорт для выезда за границу и дипломатический паспорт отстраненного председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова будут направлены на хранение в Государственную миграционную службу Украины, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

«В части возвращения среди прочего паспортов для выезда за границу и дипломатического паспорта информируем, что во исполнение постановления следственного судьи от 07.03.2017 о применении к Насирову меры пресечения, указанные паспорта будут направлены в Государственную миграционную службы Украины, где будут храниться», - отмечается в сообщении.

В САП напомнили, что по результатам рассмотрения апелляционным судом Киева 19 апреля апелляционной жалобы защитника Романа Насирова на постановление следственного судьи об аресте имущества, изъятого при обыске по месту жительства подозреваемого в пгт Козин, отменено определение суда первой инстанции и частично удовлетворена апелляционная жалоба в части возврата отдельных вещей.

Карточка для регистрации и голосования в системе информационного обслуживания народных депутатов Украины, удостоверение народного депутата, временное удостоверение народного депутата будут направлены в Верховную Раду Украины.

«Вместе с тем, все имущество, на которое может быть наложено взыскание в целях возмещения ущерба, причиненного уголовным правонарушением, оставлено под арестом», - подчеркнули в прокуратуре.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

29
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года