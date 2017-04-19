Паспорт для выезда за границу и дипломатический паспорт отстраненного председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова будут направлены на хранение в Государственную миграционную службу Украины, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

«В части возвращения среди прочего паспортов для выезда за границу и дипломатического паспорта информируем, что во исполнение постановления следственного судьи от 07.03.2017 о применении к Насирову меры пресечения, указанные паспорта будут направлены в Государственную миграционную службы Украины, где будут храниться», - отмечается в сообщении.

В САП напомнили, что по результатам рассмотрения апелляционным судом Киева 19 апреля апелляционной жалобы защитника Романа Насирова на постановление следственного судьи об аресте имущества, изъятого при обыске по месту жительства подозреваемого в пгт Козин, отменено определение суда первой инстанции и частично удовлетворена апелляционная жалоба в части возврата отдельных вещей.

Карточка для регистрации и голосования в системе информационного обслуживания народных депутатов Украины, удостоверение народного депутата, временное удостоверение народного депутата будут направлены в Верховную Раду Украины.

«Вместе с тем, все имущество, на которое может быть наложено взыскание в целях возмещения ущерба, причиненного уголовным правонарушением, оставлено под арестом», - подчеркнули в прокуратуре.