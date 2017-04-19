Апелляционный суд Киева частично удовлетворил ходатайство адвокатов отстраненного главы ГФС Романа Насирова – вернуть ему изъятые во время обыска документы, а именно паспорт гражданина, заграничные паспорта и идентификационный код, сообщает ТСН.

Таким образом было отменено частично действие одного постановления Соломенского суда Киева об изъятии имущества.

В то же время остается в силе постановление суда о признании Насирова невыездным, согласно которому он должен сдать все документы в правоохранительные органы.

Поэтому документы Насирову не вернут.

Напомним, 7 марта суд избрал для отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривен.

По версии следствия, председатель ГФС в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой «газовой схеме Онищенко», на общую сумму 2,019 млрд грн.

16 марта супруга Насирова внесла за него залог в размере 100 млн грн. и он вышел из-под стражи.