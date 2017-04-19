В Одессе возмущенная общественность пикетировала органы власти из-за того, что люстрированный экс-глава Одесской ГФС Игорь Сингаевский изо всех сил пытается вернуться на свою должность. Об этом пишут Комментарии.

Как утверждают активисты-общественники, согласно сведениям Единого государственного реестра лиц, в отношении которых применены положения закона «Об очищении власти», Сингаевскому запрещено в течение 10 лет занимать должности в органах государственной власти в связи с тем, что в период с 04.06.2013 по 16.06.2014 он занимал должность начальника Главного управления Миндоходов в Волынской области, где он прославился активными поборами с малого бизнеса.

Также они отметили, что в свое время за это его публично хвалил ставленник беглого экс-президента Украины Виктора Януковича губернатор Климчук. А во время революции Сингаевский, скрываясь, поменял Волынь, где налогоплательщики его хорошо знали и требовали немедленной люстрации, на Одессу.

По их словам, в конкурсе на должность начальника ГУ ГФС в Одесской области победил Глеб Милютин, но он остается исполняющим обязанности. Его назначение было заблокировано судом по иску Сингаевского, бывшего начальника, который после увольнения в связи с люстрацией пытается через суд восстановиться на должности.

«Сингаевский руководил фискалами Одесчины в 2014-2015 годах. По неофициальной информации, его поддерживал олигарх Вадим Альперин, которого с 90-х годов называют королем контрабанды. Под прикрытием Сингаевского контрабандные потоки только усилились. Пошлины занижались в десятки раз, и бюджет недополучал миллионы, когда горы небольших дорогих гаджетов ввозились в коробках от крупного оборудования попроще. Структуры Альперина процветали, а других, особенно производителей сельхозпродукции, мытари обложили непосильными поборами», - рассказывает активист Владислав Михайленко.

Напомним, 20 февраля Одесский окружной административный суд принял решение восстановить в должности главы ГФС Одесской области ранее люстрированного Игоря Сингаевского. «Сингаевский остается в реестре лиц, к которым применена люстрация, поэтому решение суда невозможно выполнить в установленном законом порядке. Для проформы надо попросить суд разъяснить свое решение. Но главное, решение суда должно быть пересмотрено в апелляционном порядке. И конечно, судьи, принимающие коррупционное решение, давно должны быть взяты под наблюдение НАБУ. Это заведомо неправосудное, преступное решение, которое нельзя оставлять безнаказанным», - отметил Михайленко.

Общественность Одессы возмущена подобными действиями и намерена не допустить восстановления на должности уже хорошо известного чиновника времен Януковича. Как последний аргумент, в ход может пойти даже бессрочная акция протеста.

«Решающее слово за народом Украины, который не потерпит коррупции. Но все юридические процессы надо соблюсти. Украина – это Европа. Все расследования правонарушений должны быть тщательными. Виновные должны понести наказание на основании принципа верховенства права», - сказал Михайленко.

Как рассказал нам активист-общественник, 18 апреля органами прокуратуры открыто уголовное производство в отношении лиц, причастных к коррупционному возвращение Сингаевского на должность, по ч. 1 375 УК Украины – вынесение судьями заведомо неправосудного решения..

«Криминалу, заинтересованному в возвращении Сингаевского, не удастся дожать эту коррупционную схему. Многое зависит от руководства фискальной службы в Киеве, но если оно пойдет на договорняк с контрабандистами и олигархами, тоже будет привлекаться к уголовной ответственности, не говоря о позоре перед гражданами и навсегда испорченной репутации», - резюмировал Михайленко.