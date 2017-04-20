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Высшая избирательная комиссия Турции 10 голосами «за» и 1 «против» отказалась аннулировать итоги конституционного референдума 16 апреля. Об этом сообщает Анадолу.

Представители трех политических партий Турции (Республиканской народной партии, Демпартии народов и «Родины») ранее обратились в Высшую избирательную комиссию с требованием аннулирования итогов референдума.

Оппозиционные структуры заявляли, что референдум прошел с «полным нарушением норм законодательства».

В Высшей избирательной комиссии Турции по итогам заседания сообщили, что требования трех политических сил страны были поставлены на голосование по отдельности, и принято решение отказать в одобрении обращений. 

Референдум о расширении президентских полномочий состоялся в Турции 16 апреля. В результате голосования, которое называют поворотным моментом в истории страны, Турция превратится из парламентской в президентскую республику.

Принятые на референдуме поправки к конституции наделяют президента страны Эрдогана беспрецедентными полномочиями и позволяют ему остаться на этом посту до 2029-го года.

Эрдоган может получить право объявлять чрезвычайное положение, лично назначать министров правительства, издавать указы, которые получат статус законов, выбирать судей большинства высших судов и распускать парламент.

 
ForUm

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