Украина на 99% согласовала пенсионную реформу с миссией Международного валютного фонда, завершившей свою работу в стране на прошлой неделе, а оставшиеся технические детали стороны согласуют в режиме видеоконференции.

Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева после заседания правительства в среду.

«Сегодня мы находимся на завершающем этапе подготовки пенсионной реформы, думаю, одна-полторы недели - и работа будет завершена. Мы договорились, что окончательные детали будем согласовывать в режиме видеоконференции. Мы работаем над законопроектом параллельно, мы не ждем согласования с МВФ окончательных деталей, 99% самой реформы согласовано. Остались технические моменты. Мы не ждем официального утверждения по результатам переговоров с МВФ для перехода к следующему этапу. Много времени для подготовки окончательного законопроекта не потребуется», - подчеркнул министр, сообщает УНИАН.

По его словам, соответствующий законопроект может быть внесен в Верховную Раду до 16 мая.

«Думаю, что парламент не будет затягивать рассмотрение этого решения», - сказал Рева.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман прогнозирует, что с 1 октября пенсии для украинцев будут увеличены на 200-1000 грн.

Также Кабинет Министров планирует в этом году отменить налогообложение пенсий для работающих граждан.

Ранее премьер заявлял, что проект пенсионной реформы не предусматривает увеличения пенсионного возраста для украинских граждан.