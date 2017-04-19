Украина на 99% согласовала пенсионную реформу с миссией Международного валютного фонда, завершившей свою работу в стране на прошлой неделе, а оставшиеся технические детали стороны согласуют в режиме видеоконференции.
Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева после заседания правительства в среду.
«Сегодня мы находимся на завершающем этапе подготовки пенсионной реформы, думаю, одна-полторы недели - и работа будет завершена. Мы договорились, что окончательные детали будем согласовывать в режиме видеоконференции. Мы работаем над законопроектом параллельно, мы не ждем согласования с МВФ окончательных деталей, 99% самой реформы согласовано. Остались технические моменты. Мы не ждем официального утверждения по результатам переговоров с МВФ для перехода к следующему этапу. Много времени для подготовки окончательного законопроекта не потребуется», - подчеркнул министр, сообщает УНИАН.
По его словам, соответствующий законопроект может быть внесен в Верховную Раду до 16 мая.
«Думаю, что парламент не будет затягивать рассмотрение этого решения», - сказал Рева.
Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман прогнозирует, что с 1 октября пенсии для украинцев будут увеличены на 200-1000 грн.
Также Кабинет Министров планирует в этом году отменить налогообложение пенсий для работающих граждан.
Ранее премьер заявлял, что проект пенсионной реформы не предусматривает увеличения пенсионного возраста для украинских граждан.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время