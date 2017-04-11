Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прогнозирует, что с 1 октября пенсии для украинцев будут увеличены на 200-1000 грн, также планируется отменить их налогообложение. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, он заявил в ходе пресс-конференции.

«Пенсионная реформа, которую правительство будет предлагать совместно с коалицией, должна дать три позиции. Мы должны, во-первых: построить справедливую систему. Второе: в среднесрочной перспективе, а я хочу, чтобы в уже 2024 году, мы вышли и сказали, что дефицит бюджета Пенсионного фонда составляет ноль или приближается к нулю. И третья позиция - это реформа, которая должна повысить пенсии украинским пенсионерам», - сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что в случае принятия правительственных инициатив, по предварительным расчетам правительства минимум 5,6 млн пенсионеров получат повышение пенсий от 200 до более 1000 грн.

«Кроме того, с 1 октября мы предложим отменить налогообложение пенсий», - сказал глава правительства. Он добавил, что повышение пенсий произойдет за счет мероприятий, которые предусматривает реформа.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что проект пенсионной реформы, который Кабинет Министров намерен внести на рассмотрение Верховной Рады, не предусматривает увеличения пенсионного возраста для украинских граждан.