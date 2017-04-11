Кабинет Министров планирует в этом году отменить налогообложение пенсий для работающих граждан.

Об этом в ходе пресс-конференции «Год работы правительства» сказал премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Наша реформа предусматривает, что с 1 октября мы предложим отменить налогообложение пенсий для работающих граждан. Единственное, что нам нужно - поддержка украинского парламента», - сказал он.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман прогнозирует, что с 1 октября пенсии для украинцев будут увеличены на 200-1000 грн.