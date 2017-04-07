Проект пенсионной реформы, который Кабинет Министров намерен внести на рассмотрение Верховной Рады не предусматривает увеличения пенсионного возраста для украинских граждан.

Об этом, как передает корреспондент ForUm’а, в ходе Часа вопросов к правительству в парламенте сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Я подчеркиваю, что пенсионная система, которая действует в стране, является тотально несправедливой. А 85% украинских пенсионеров получают пенсию на минимальном уровне. Это фактически тотальное обнищание украинских пенсионеров. И мы с вами, вне зависимости от политических флагов, должны изменить эту систему для того, чтобы достичь трех параметров», - заявил Гройсман.

По его словам, параметр первый заключается в том, чтобы «эта система, в конце концов, стала справедливой». «И тут нужно обращать внимание на страховой стаж человека, который выходит на пенсию», - добавил премьер.

Второй вопрос заключается в том, чтобы решить вопрос дефицита Пенсионного фонда Украины. «Вторая позиция - мы имеем на сегодняшний день тотально низкие пенсии. А дефицит Пенсионного фонда больше 140 млрд. Мы должны решить вопрос дефицита», - сказал Гройсман.

«И, вопрос номер три. Я со всей ответственностью заявляю, что после того, как Кабинет Министров внесет вариант пенсионной реформы, который, внимание, не предусматривает увеличения пенсионного возраста, а предусматривает другие меры, которые позволят построить справедливую бездефицитную систему, правительство Украины сделает перерасчет пенсий для украинских граждан достаточно существенный. И мы сможем с 1 октября 2017 года повысить пенсию в Украине», - резюмировал Гройсман.

Напомним, министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что украинское правительство смогло убедить Международный валютный фонд в том, что не нужно повышать пенсионный возраст для украинцев до 63 лет.