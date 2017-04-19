Певец Иван Дорн, который на прошлой неделе дал скандальное интервью российскому СМИ, не комментирует свои слова в Украине.

Как сообщает ТСН, в течение нескольких дней связаться ни с певцом, ни с его представителями украинской прессе было невозможно.

Журналисты застали певца на автозаправке, увидев камеру, он начал убегать. Когда же к нему обратились с вопросом относительно скандального интервью в России, сменивший образ певец посетовал, что его права нарушаются, и снова побежал.

«Это неправильно с вашей стороны. Я ничего комментировать не собираюсь. Вырванные из контекста фразы я комментировать не собираюсь. Я музыкой для страны делаю больше, чем вырванные из контекста фразы», - сказал Дорн.

Напомним, ранее Дорн в интервью российскому журналисту назвал агрессию России против Украины «ссорой», а также открестился от информации о том, что помогал воинам АТО.