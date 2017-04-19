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В марте 79 судебных заседаний было перенесено или отложено из-за стороны защиты или суда по делам, направленным Специализированной антикоррупционной прокуратурой.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

«В марте 2017 года 79 судебных заседаний из 213 назначенных было отложено или перенесено из-за стороны защиты или суда», - говорится в сообщении.

«Главные моменты: направлено в суд 6 обвинительных актов, согласовано 13 сообщений о подозрении, судом избрано 13 мер подозреваемым по ходатайству САП», - проинформировали в ведомстве по итогам марта.
ForUm

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