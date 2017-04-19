Президент Украины Петр Порошенко считает важным сохранение санкций против России. Об этом он заявил в ходе выступления в Королевском институте международных отношений «Бой за Украину: лидерство и солидарность», сообщает пресс-служба Главы государства.
«Не верьте тем, кто утверждает, что санкции ничего не дали. Самое главное – меньше убитых украинцев, и это далеко не ничего», - отметил Президент.
Также, по его мнению, если бы не санкции и новорожденная украинская армия, российские танки стояли бы значительно глубже в Европе.
«Путин начал свою «кампанию» в Украине из чувства безнаказанности. Благодаря санкциям и готовности Украины отбиваться, он начал колебаться», - подытожил Порошенко.
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