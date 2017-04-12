Украинский певец Иван Дорн считает войну между Украиной и Россией «ссорой». Об этом он рассказал в интервью российскому спортивному журналисту Юрию Дудю.

Говоря о резком подъеме украинской музыки, Дорн объяснил это тем, что «младшие братья поссорились со старшими».

«Когда произошла ссора двух собратьев, то все младшие братья сказали «нет» всему от старшего брата, хотим все свое», - заявил Дорн, удивив своим ответом российского журналиста.

Также Дорн заверил, что никогда не помогал бойцам АТО, а перечислял деньги пострадавшим от обстрелов жителям Мариуполя, но, по его словам, волонтеры «решили распорядиться этими деньгами по-другому».

Отвечая на вопрос о своем выступлении на «Новой волне» в 2014 году, когда он спел песню Скрябина «Дельфины» и вышел с тризубом на футболке, Дорн отметил: «Это выступление называется «не попасть впросак». Я подумал, что надо ехать с украинской песней, чтобы нести культуру, раз уж такое дело. А во-вторых, подумал, что надо выйти с трезубцем, чтобы по поводу костюма никто не вонял».