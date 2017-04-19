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В связи с ухудшением погодных условий на территории города Днипро и в Харьковской области вводится временное ограничение на движение грузовых транспортных средств, сообщает Управление безопасности дорожного движения ДПД Национальной полиции Украины.

«С целью обеспечения надлежащей работы снегоуборочной техники с 7:00 утра временно ограничен въезд грузовых автомобилей в город Днипро», – говорится в сообщении.

Кроме того, отметили в ведомстве, на территории Харьковской области периодически приостанавливается движение транспортных средств на участках спусков, подъемов для преодоления последствий стихии.

«Временное ограничение на въезд грузового транспорта будет действовать на время выполнения работ по ликвидации последствий непогоды. На территории Херсонской, Полтавской, Запорожской областей дорожное покрытие местами заснежено», – сказано в сообщении.

Напомним, в Днипре из-за снегопада затруднено движение по дорогам города и остановлена работа аэропорта.
ForUm

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