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Вчера, 18 апреля, исполняющим обязанности председателя Фонда государственного имущества Украины назначен Дмитрий Парфененко, сообщает пресс-служба ФГИ.

Парфененко является первым заместителем председателя Фонда, и обязанности руководителя Фонда будет выполнять до назначения председателя ФГИУ в установленном законодательством порядке.

Напомним, 13 апреля 2017 Верховная Рада Украины приняла решение об увольнении Игоря Белоуса с должности председателя Фонда государственного имущества.
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