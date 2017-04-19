Вчера, 18 апреля, исполняющим обязанности председателя Фонда государственного имущества Украины назначен Дмитрий Парфененко, сообщает пресс-служба ФГИ.
Парфененко является первым заместителем председателя Фонда, и обязанности руководителя Фонда будет выполнять до назначения председателя ФГИУ в установленном законодательством порядке.
Напомним, 13 апреля 2017 Верховная Рада Украины приняла решение об увольнении Игоря Белоуса с должности председателя Фонда государственного имущества.
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