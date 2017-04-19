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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступает за формирование плана устойчивого обращения с твердыми бытовыми отходами по каждой области страны, что позволит начать решение существующих и предотвратить возникновение новых экологических проблем. Об этом он сказал во время заседания правительства в среду, сообщает пресс-служба Кабмина.

«По каждой области должен быть план обращения с твердыми бытовыми отходами, должны быть современные полигоны и перерабатывающие предприятия, - отметил глава правительства. - У нас на сегодняшний день это наиболее кричащая проблема, которая должна быть срочно решена».

Премьер-министр отметил, что сегодня в Украине нужно формировать серьезный, устойчивый подход к обращению с отходами, поскольку до сих пор его в стране не было разработано. «Делали как попало, что попало, и сегодня мы имеем серьезные экологические проблемы во многих сферах и регионах. Это возможно было 20 лет назад сделать и забыть», - подчеркнул он.
ForUm

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