Народные депутаты приняли постановление об освобождении от должности председателя Фонда госимущества Украины Игоря Билоуса.
Соответствующее решение поддержали 242 народных депутата, сообщает Укринформ.
«Освободить Билоуса Игоря Олеговича от должности председателя Фонда государственного имущества Украины по собственному желанию», - отмечается в постановлении.
Напомним, 10 апреля глава Фонда государственного имущества Украины Игорь Билоус заявил об уходе в отставку.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время