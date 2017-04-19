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Компания «Киевэнерго», поставляющая тепловую и электрическую энергию потребителям столицы, приостановила плановое отключение горячей воды в связи с проведением гидравлических испытаний теплосетей в рамках подготовки к следующему отопительному сезону из-за похолодания.

Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на пресс-службу компании.

«Из-за низкой температуры воздуха «Киевэнерго» приостановило испытания теплосетей и возобновило поставки горячей воды в те дома, где оно было приостановлено из-за технологического требования. Соответствующее протокольное решение Киевской государственной городской администрации компания получила 18 апреля», - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что гидравлические испытания не приостановлены на станции теплоснабжения № 2 в Подольском районе.

«Гидравлические испытания приостановлены от всех теплоисточников, где они были начаты, кроме станции теплоснабжения № 2: на этом этапе проведения испытаний это технологически невозможно. Без горячего водоснабжения остаются потребители 298 жилых домов Подольского района столицы, - говорится в сообщении.

Напомним, компания «Киевэнерго» планировала с 18 апреля по 2 мая отключить от горячего водоснабжения ряд домов в Святошинском, Голосеевском, Соломенском, Подольском и Оболонском районах Киева в связи с проведением гидравлических испытаний теплосетей в рамках подготовки к следующему отопительному сезону. А также с 10 по 24 апреля отключить от горячего водоснабжения ряд домов в Шевченковском, Подольском и Оболонском районах.

 

 
ForUm

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