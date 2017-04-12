Количество украинских заложников на Донбассе возросло до 126 человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

«К сожалению, в списке заложников, которые дает нам СБУ, уже 126 человек, количество незаконно удерживаемых выросло за счет гражданских», – отметила она.

По словам Геращенко, тех, кого ОРДЛО требует передать ради освобождения – более 600 человек. «30 из них не имеют никакого отношения к АТО, 60 проходят по сверхтяжелым преступлениям и не подлежат амнистии – и это болезненные вопросы дискуссии. А среди 500 других, которых спрашивает ОРДЛО, несколько сотен не желают перемещаться на оккупированные территории», – подчеркнула она.

«ОРДЛО категорически отказались от привлечения МККК и ООН в процесс сбора этих отказов, хотя два месяца до того обсуждали и настаивали на миссии ООН. Украинская сторона ради освобождения заложников предложила как компромиссный вариант привлечь к процессу удостоверения этих подписей офис Уполномоченного по правам человека, процедура будет проходить под мониторингом ОБСЕ, миссия которой вовлечена в Минский процесс. Очень надеюсь, что процесс сбора этих подписей наконец начнется, сегодня эти компромиссные предложения были согласованы всеми», – подчеркнула она.

Напомним, ранее сообщалось о 121 заложнике.

Как известно, дипломатические советники лидеров Украины, Германии, Франции на встрече в Минске призвали Россию разблокировать процесс освобождения заложников на Донбассе накануне Пасхи.