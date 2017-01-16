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Представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) настаивают на немедленной амнистии 700 человек в обмен на 50 украинских заложников. Об этом в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко по итогам сегодняшнего заседания в Минске.  

«Несмотря на призыв лидеров нормандского формата и ТКГ освободить до нового года заложников и жест доброй воли с украинской стороны – одностороннюю передачу 15 человек, освобождение заложников и в дальнейшем заблокировано. При этом представители ОРДЛО заявили, что их жестом доброй воли была передача Тараса Колодия и двух женщин, судьбу которых вместе со всеми другими заложниками мы неоднократно обсуждали в Минске. А сейчас они снова настаивают на немедленной амнистии как предпосылке к освобождению и передачи им около 700 человек в обмен на около 50», - написала она.

По ее словам, украинская сторона настаивает на немедленном разблокировании освобождения заложников. «Мы настаиваем на тех реалистичных компромиссах, предложенных еще несколько месяцев назад, чтобы разблокировать процесс освобождения», - подчеркнула Геращенко.

Она также рассказала, что по инициативе украинской стороны 18 января состоится скайп- конференция с участием представителей ТКГ Леонида Кучмы и Мартина Сайдика.

«Освобождение заложников должно быть разблокировано – такое наше требование», - подытожила Геращенко.
ForUm

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