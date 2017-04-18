Украина срочно нуждается в реформировании пенсионной системы. Об этом в своей статье для ЭП написал глава миссии МВФ в Украине Рон ван Роден.

По его мнению, обсуждение реформирования пенсионной системы в Украине откладывалось слишком долго.

«Сейчас настало время, когда необходимо обсуждать решения и достигать общественного согласия относительно их внедрения. Не существует никаких сомнений в том, что пенсионные реформы тяжелые и непопулярные», - отметил представитель МВФ.

Он считает, что благодаря проведению полноценной пенсионной реформы, при которой сократится приток новых пенсионеров и увеличится число граждан, которые платят взносы в пенсионную систему, будет возможным повышение пенсионного обеспечения.

«Это позволит уменьшить уровень бедности среди пожилых людей и сохранить всю систему и бюджет в финансово жизнеспособном состоянии для будущих поколений. Поскольку влияние любых реформ на пенсионную систему будет постепенным, очень важно принимать соответствующие решения уже сейчас», - подчеркнул ван Роден.

Он предлагает Украине найти способ уменьшить приток новых пенсионеров в пенсионную систему и нарастить поступления в Пенсионный фонд.

«Достичь этого можно разными способами: начиная с дальнейшего ограничения возможности досрочного выхода на пенсию и к увеличению эффективного пенсионного возраста. Действенным путем достижения этой цели является предоставление работникам большего, чем теперь выбора выхода по возрасту на пенсию в зависимости от общей продолжительности трудового стажа - для относительно раннего выхода на пенсию нужно будет иметь больший трудовой стаж - и создание стимулов для продолжения трудовой деятельности и более позднего выхода на пенсию. Другими словами: более высокие пенсии будут получать те, кто платят больше взносов и работают дольше, а тот, кто платит меньше взносов и решил выйти на пенсию раньше, будут получать меньшую пенсию», - рассказал ван Роден.

Он также считает преждевременным введение в Украине накопительной пенсионной системы.

«Введение так называемой накопительной пенсионной системы (второй уровень) в дополнение к действующей системе, на чем некоторые настаивают, не будет иметь особого смысла без предварительного исправления недостатков действующей системы», - полагает представитель МВФ.

Напомним, Украина пообещала Международному валютному фонду принять законодательство по пенсионной реформе до мая.

Как заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, проект пенсионной реформы, который Кабинет Министров намерен внести на рассмотрение Верховной Рады, не предусматривает увеличения пенсионного возраста для украинских граждан. Также он прогнозирует, что с 1 октября пенсии для украинцев будут увеличены на 200-1000 грн.