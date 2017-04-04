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Украина пообещала Международному валютному фонду принять законодательство по пенсионной реформе до конца апреля. Соответствующая информация содержится в перечне структурных маяков программы расширенного финансирования EFF между Украиной и МВФ.

«Некоторые шаги по урезанию привилегированных пенсий были сделаны, но откладываемый в течение долгого времени пересмотр пенсионной системы крайне необходим. Реформы должны сфокусироваться на уменьшении масштабов раннего ухода на пенсию, повышении критериев необходимого количества лет работы для выхода на пенсию и создании мотивации платить взносы, а также уходить на пенсию позднее. С учетом того, что влияние этих решений на состояние финансов в пенсионной системе будет постепенным, критически важно действовать незамедлительно», - говорится в меморандуме, сообщает УНИАН.

В письме о намерениях руководства Украины к МВФ, подписанном президентом Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом, министром финансов Александром Данилюком и главой Нацбанка Валерией Гонтаревой говорится, что пенсионная реформа будет реализована в срок.

«Реформа предусматривает следующие элементы, первое: новый набор опций для выхода на пенсию, с большим количеством вариантов пенсионных возрастов, чем есть сейчас, что даст возможность предложить выбор (времени выхода на пенсию. – Ред.), который будет зависеть от количества лет работы. Второе - экономия 3% ВВП (уменьшение дефицита Пенсионного фонда до 3% с 6% ВВП. – Ред.), в том числе, за счет увеличения эффективного количества лет работы перед выходом на пенсию. Третье - убежденность в том, что украинские граждане будут получать пенсии в размере, пропорциональном их взносам, и адекватном реальной ситуации», - говорится в письме.

При этом украинское руководство отмечает, что реформированная система будет применена ко всем категориям населения, за исключением ограниченного списка опасных профессий.

Кроме того, переходный период от новой системы к старой будет осуществлен за счет создания персонифицированных счетов работников, на которые работодатели будут начислять надбавки социального страхования, стимулирующие к более позднему выходу на пенсию.

Напомним, ранее в  МВФ заявили, что Украина не может откладывать проведение масштабной пенсионной реформы, включая повышение пенсионного возраста.
ForUm

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