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Более 90 боевиков «Исламского государства» погибли в результате удара крупнейшей американской неядерной бомбы, которая была сброшена в четверг в Афганистане.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на информацию афганских чиновников.

«Не менее 92 боевиков «Исламского государства» были убиты во время бомбардировки», - сказал губернатор региона Ачин, где была сброшена бомба. Представитель провинции Нангархар заявил о 90 погибших, передает Европейская правда.

Афганские чиновники также сообщили, не было «никаких жертв среди военных и гражданских». По их словам, тысячи местных жителей покинули район в последние месяцы боевых действий.

Ранее сообщалось, что в результате бомбардировки погибли 36 боевиков. Удар был нанесен для разрушения системы туннелей и пещер, которые использовали боевики ИГ.

Напомним, Пентагон 13 апреля объявил о первом использования авиабомбы GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb или просто МОАВ, которую также называют «матерью всех бомб».
ForUm

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