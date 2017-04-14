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США сбросили крупнейшую в своем арсенале неядерную бомбу на позиции боевиков ИГ в Афганистане, заявили в Пентагоне.

Бомба GBU-43 длиной девять метров и весом почти 10 тонн, известная как «мать всех бомб», была впервые протестирована в 2003 году и ранее в боевых условиях не применялась, сообщает ВВС.

Ее сбросили на комплекс туннелей, используемых боевиками экстремистской организации «Исламское государство» в районе Ачин в провинции Нангахар недалеко от границы с Пакистаном.

Как сказал командующий американскими войсками в Афганистане генерал Джон Николсон, «джихадистские группировки несут потери, и ради того, чтобы отстоять свои позиции, они используют самодельные взрывные устройства, бункеры и туннели».

«Это самый подходящий боеприпас для уничтожения преград и поддержания темпов нашего наступления», - заявил американский генерал.

Напомним, 7 апреля военные США выпустили 59 ракет по военной базе правительственных войск в Сирии, в районе провинции Хомс. Ракетный удар является ответом на химическую атаку в сирийской провинции Идлиб.
ForUm

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