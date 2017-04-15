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В аэропорту «Борисполь» пограничники совместно с работниками фискальной службы выявили груз сигарет без надлежащих документов. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

В ходе оформления чартерного рейса «Минск-Киев» пограничники обнаружили две тысячи ящиков с табачными изделиями общим весом почти 18,5 тонн. Всего в самолете находилось около 1 миллиона пачек сигарет без соответствующих документов на груз.

По факту возможного ввоза подакцизных товаров с нарушением установленного порядка начато уголовное производство.
ForUm

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