В Киеве движение транспорта на Кольцевой дороге будет ограничено четырьмя полосами на период ремонта, сообщает пресс-служба коммунальной корпорации «Киевавтодор».

«С 18 по 30 апреля в связи с выполнением работ по капитальному ремонту дорожного покрытия на Кольцевой дороге на участке от ул. Соборной до поворота на Вишневое будет ограничено движение до 4 полос движения», - отмечается в сообщении.

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«Киевавтодор» просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Ранее ограничение действовало с 3-го по 10 апреля.