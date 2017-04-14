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По ходатайству прокуратуры Киевской области «черным трансплантологам» избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога на общую сумму более 72 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Так, гражданину Турции, который является организатором преступной группировки, вербовавшей граждан для трансплантации органов, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 40 млн гривен. Второй гражданин Турции также будет находиться под арестом с альтернативой внесения залога в размере 32 млн гривен.

Гражданке Украины избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога, а гражданину Украины – без альтернативы внесения залога.

Всем четырем злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) УК Украины.

Напомним, «черных трансплантологов» задержали 11 апреля. Преступная группировка действовала с сентября 2015 года. Через Интернет подозреваемые искали пострадавших, предпочтение отдавалось людям с тяжелым материальным положением, которые затем зависели от злоумышленников.

За содеянное уголовное правонарушение подозреваемым грозит лишение свободы от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, проводятся активные следственные действия, устанавливается причастность других лиц к указанному преступлению.
ForUm

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