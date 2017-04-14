Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявляет, что сложная ситуация на Донбассе сохраняется, потому что люди, которым принадлежит власть, предпочитают, чтобы она была такой. Об этом он заявил сегодня на брифинге.

«Этот конфликт длится уже третий год. Целая когорта людей, ремонтные бригады, представители гуманитарных организаций, саперы, наблюдатели ОБСЕ и многие политики работают ради того, чтобы улучшить ситуацию. Они выкатывают на холм тяжелый камень, и, почти достигнув вершины, чтобы только увидеть, как он каждый раз скатывается вниз», - заявил Хуг.

«Гуманитарные организации готовы и способны оказывать помощь, но их выгоняют. Ремонтные бригады имеют технические средства и мужество, но их работы часто срываются из-за прицельных обстрелов. Наблюдатели СММ ОБСЕ обладают необходимыми навыками и умениями, имеют технические средства и волю осуществлять мониторинг, но постоянно сталкиваются с ограничениями свободы передвижения и с угрозами их безопасности. Камень скатывается вниз с холма не из-за недостатка усилий или воли, его просто кто-то сталкивает с вершины», - сказал Хуг, сообщает УНИАН.

При этом он заявил, что ситуация на Донбассе - это не греческая трагедия, а человеческая трагедия. «В которой событиями управляют реальные люди. Обстрелы жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры продолжаются, потому что реальные люди отдают приказы и реальные люди выполняют их», - подчеркнул Хуг, заявив, что в итоге другие люди, в том числе дети, гибнут, потому что стороны продолжают минировать территории и отказываются разминировать их.

«Люди остаются без воды и электричества, потому что другие люди целятся в объекты. Экономическое будущее людей становится призрачнее, поскольку кто-то захватывает объекты собственности, а другие ограничивают свободное передвижение товаров через линию разграничения. Люди голодают, потому что другие принимают решения, которые препятствуют доставке к ним необходимой помощи», - подчеркнул Хуг.

«Все, что мы видим, это сложную ситуацию, которую я сравнил бы с болотом, в котором погрязли сотни тысяч невинных людей. Ситуация не улучшается, не ухудшается, она просто не меняется. Она остается такой и будет оставаться такой до тех пор, пока люди, которым принадлежит власть, будут хотеть, чтобы все так и оставалось», - заявил Хуг.

Напомним, 1 апреля в зоне АТО был объявлен новый режим прекращения огня, однако члены НВФ его соблюдали.