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Движение транспорта по Кольцевой дороге в Киеве на неделю будет ограничено до 4 полос движения. Об этом сообщает пресс-служба коммунальной корпорации «Киевавтодор».

«С 03 по 10 апреля в связи с выполнением работ по капитальному ремонту дорожного покрытия на Кольцевой дороге на участке от ул. Леся Курбаса до ул. Соборной (поворот на Софиевскую Борщаговку) будет ограничено движение транспорта до 4 полос движения», - говорится в сообщении.

Корпорация «Киевавтодор» просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.
ForUm

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