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Дефицит внешней торговли товарами в Украине за январь-февраль 2017 года составил 423,2 млн долл., что в 1,8 раза ниже дефицита за аналогичный период предыдущего года на уровне 756,1 млн долл.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, экспорт товаров из Украины за этот период вырос на 32,7%, импорт – на 22,1%. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,94 (за январь-февраль 2016 года – 0,86), а внешнеторговые операции проводились с партнерами из 198 стран мира.

По информации Госстата, объем экспорта товаров в страны Европейского Союза вырос на 16,2% – до 2,437 млрд долл. и составил 38,9% в общем объеме экспорта. Импорт товаров из стран ЕС вырос на 13,4% – до 2,790 млрд долл. и составил 41,7% в общем объеме импорта.

Экспорт товаров в Россию вырос на 54,4% – до 576,6 млн долл. или 9,2% общего объема, импорт товаров из РФ вырос на 78,8% – до 1,016 млрд долл. или 15,2% в общем объеме.

Напомним, баланс внешней торговли товарами Украины в январе-феврале 2017 года сведен с дефицитом на уровне 1,211 млрд долл.

 
ForUm

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