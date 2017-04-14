Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о Едином государственном реестре военнообязанных (№2504а-д).

Как сообщает на сайте парламента, закон возвращен в Раду с подписью президента сегодня, 14 апреля.

Верховная Рада приняла данный закон 16 марта.



Документ регулирует отношения в сфере государственной регистрации граждан Украины, находящихся в запасе для комплектования Вооруженных сил и других воинских формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства призывниками.

Согласно закону, основными задачами реестра являются: ведения воинского учета граждан Украины - военнообязанных (призывников); планирование и выполнение мероприятий по мобилизации, призыва на срочную военную службу, принятия на военную службу по контракту; информационное обеспечение лиц, уволенных с военной службы, которые имеют право на пенсию, и членов семей погибших военнослужащих сведениями о воинском учете.

«Персонально-качественный учет призывников и военнообязанных предусматривает учет сведений (биографические данные, состояние здоровья, результаты собеседований и т.п.) относительно призывников и военнообязанных, которые обобщаются в личных делах призывников или в учетных карточках военнообязанных и регистрируются в Едином государственном реестре военнообязанных», - говорится в документе.

Ведение учета возлагается на районные (городские) военные комиссариаты.