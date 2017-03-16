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Верховная Рада приняла Закон «О Едином государственном реестре военнообязанных».

Как сообщает пресс-служба парламента, за данный закон проголосовали 236 народных депутатов.

В частности, документ регулирует отношения в сфере государственной регистрации граждан Украины, находящихся в запасе для комплектования Вооруженных сил и других воинских формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства призывниками. 

Согласно закону, основными задачами Реестра являются: ведения воинского учета граждан Украины - военнообязанных (призывников); планирование и выполнение мероприятий по мобилизации, призыва на срочную военную службу, принятия на военную службу по контракту; информационное обеспечение лиц, уволенных с военной службы, которые имеют право на пенсию, и членов семей погибших военнослужащих сведениями о воинском учете.

«Персонально-качественный учет призывников и военнообязанных предусматривает учет сведений (биографические данные, состояние здоровья, результаты собеседований и т.п.) относительно призывников и военнообязанных, которые обобщаются в личных делах призывников или в учетных карточках военнообязанных и регистрируются в Едином государственном реестре военнообязанных», - говорится в документе.

Ведение учета возлагается на районные (городские) военные комиссариаты.
ForUm

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