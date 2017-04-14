Анатолий Тимощук исключен из Исполнительного комитета Федерации футбола Украины. За такое решение (90 - «за») проголосовали в пятницу, 14 апреля, на Конгрессе ФФУ.
Вместо него в Исполком ФФУ войдет Роман Зозуля (все проголосовали - «за», один воздержался).
Романа Зозулю в руководящий орган ФФУ вместо Тимощука предложил президент ФФУ Андрей Павелко. Отметим, что в составе Исполнительного комитета ФФУ должен быть действующий футболист-профессионал, сообщает УНИАН.
Анатолий Тимощук зимой принял решение о завершении своей профессиональной карьеры игрока и начал работать тренером в российском «Зените».
Тем временем в Луцке фанаты «Волыни» требуют лишить Тимощука звания «Почетного гражданина Луцка».
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