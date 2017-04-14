На прошедшей неделе в Лукьяновском следственном изоляторе (СИЗО) было зафиксировано 4 смертельных случая. Об этом сообщил журналистам начальник медицинской части СИЗО № 13 Игорь Письменный в пятницу, 14 апреля.

«2 острых смерти (острая сердечная недостаточность. - Ред.), одна - в больнице турбекульозная и вот эта сегодня. Драк не было, поэтому эти смерти не криминальные», - сказал Письменный, сообщает РБК-Украина.

Напомним, в Лукьяновском следственном изоляторе умер заключенный, которого ранее избил бывший боец роты «Торнадо» Илья Холод.