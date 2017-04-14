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Украинские компании получили право беспошлинного экспорта в Кении зерна желтой (кормовой) кукурузы до 30 августа 2017 года в объеме 363 тыс. тонн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно письму Министерства сельского хозяйства, животноводства и рыбного хозяйства Кении, определяются 22 компании Кении, имеющие право беспошлинного импорта желтой кукурузы.

«Госказначейство Кении 12 апреля 2017 года смягчило требования к содержанию ГМО в импортированной кукурузе. В частности, импортируемая в Кению кукуруза должна соответствовать стандартам ЕС (допускается 99,01% отсутствие ГМО)», - отмечается в сообщении.
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