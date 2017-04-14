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Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко закрыла заседание парламента в пятницу, сообщает Укринформ.

«Очередное пленарное заседание состоится 16 мая в 10:00», - отметила первый вице-спикер.

Геращенко напомнила, что на следующей неделе народные депутаты работают в комитетах, фракциях и группах.

«Я прошу, чтобы собирались все комитеты, чтобы они тщательно готовили законопроекты, которые мы должны рассматривать в мае. В неделю с 24 по 28 апреля народные депутаты, независимо от того, являются они мажоритарщиками или списочниками, – они работают с избирателями. Поэтому я призываю всех народных депутатов работать в Украине, в украинских избирательных округах на территории государства», - сказала Геращенко.

Она также сообщила, что с 3 по 12 мая нардепы должны работать в комитетах, фракциях и группах.

Напоследок Геращенко обратилась ко всем украинцам и пожелала мира, веселых праздников и вкусной паски.
ForUm

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