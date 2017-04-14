Умер заключенный, избитый два дня назад в Лукьяновском СИЗО экс-бойцом батальона «Торнадо» Илльей Холодом.
Об этом заявил пресс-секретарь заместителя министра юстиции Юрий Маслак, сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Холод избил своего сокамерника Матвеева во время прогулки.
Что стало причиной конфликта, пока идет следствие, не разглашают. Известно, что Матвеев еще не был осужден, подозревался по ч.3 ст.153 (удовлетворении половой страсти не природным способом, совершенное по отношению к малолетним).
Холода Оболонский суд уже приговорил к девяти с половиной годам заключения. Среди его статей также есть 153, но ч. 2 - удовлетворение половой страсти неприродным способом, совершенное группой лиц.
Теперь Холоду грозит дополнительный срок от 7-10 лет. Так как тяжелые телесные повреждения повлекли смерть.
Ранее избитому сокамернику «торнадовца» Холода провели трепанацию черепа.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время