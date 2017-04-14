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Стоимость отопления в марте 2017 для киевлян, проживающих в домах без счетчиков, составила 19,45 грн/м² при нормативной стоимости 32,97 грн/м². Начисление осуществлялись в соответствии с принятым в ноябре 2016 года постановлением КМУ № 865, согласно которому стоимость централизованного отопления в домах без счетчиков рассчитывается по усредненным показаниям потребления домов со счетчиками, сообщает пресс-служба ПАО «Киевэнерго».

Объем потребленного домом тепла зависит от температуры воздуха (чем холоднее, тем больше тепла требуется для обогрева дома) и энергоэффективности здания. Данные об объемах теплоэнергии, потребленной каждым столичным домом со счетчиком, указываются ежемесячно на платежке Киевэнерго за отопление и в «Личном кабинете по горячей воде и отоплению» на сайте компании www.kyivenergo.ua.

В компании напомнили, что в текущем отопительном сезоне почти 90% тепла, потребляемого столицей, обеспечено теплосчетчиками. «Это гарантирует корректность и прозрачность начислений за отопление», - подчеркнули в «Киевэнерго».

Снятие показаний домовых счетчиков для начислений за отопление происходит в последние дни месяца. На сегодня 4 тыс. домовых теплосчетчиков столицы в зоне обслуживания «Киевэнерго» уже оборудованы модемами дистанционной передачи данных. Автоматизация снятия показаний исключает вероятность ошибок из-за человеческого фактора. К началу следующего отопительного сезона компания планирует оборудовать такими модемами все счетчики в своей зоне обслуживания.

Напомним, 3 апреля Киев полностью отключили от тепла
ForUm

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