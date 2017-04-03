В Киеве отключены от отопления 97% домов. Об этом во время брифинга сообщил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев, передает 44.ua.

«97% жилых домов уже отключены от отопления. Сегодня будет завершено отключение остальных домов. Остается с отоплением определенное количество лечебных учреждений, садиков и объекты, которые будут отключиться по индивидуальным заявкам», - сказал он.

Пантелеев добавил, что с 3 апреля Киев приступает к подготовке к следующему отопительному сезону.

«Можем говорить, что с первого апреля отопительный сезон в Киеве завершился, а уже сегодня, 3 апреля, начинается подготовка к следующему отопительному сезону», - добавил он.

Напомним, 1 апреля в Киеве завершился текущий отопительный сезон.