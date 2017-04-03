также в разделеСтолица
Движение по Кольцевой в Киеве ограничат на неделю 10
Март в Киеве был аномально теплый 16
В Киеве из-за марафона перекроют ряд улиц 12
Киевский зоопарк повысил цены на билеты 92
Киевского чиновника подозревают в растрате 1,5 миллиона 22
С начала апреля в Киеве – уже три температурных рекорда 24
В Киеве незрячего мужчину не пустили в метро с собакой-поводырем 59
В Киеве СБУ накрыла мастерскую по изготовлению оружия 52
Развязку на Шулявке могут сделать трехуровневой с реверсным кольцом 42
Завтра в Киеве из-за «Французской весны» изменится работа транспорта 50
Чиновника НАН будут судить за злоупотребления на 22 миллиона 31
Отопление в Киеве начнут отключать с завтрашнего дня 75
В Киеве сотрудники угрозыска погорели на взятке 99
В Киеве неизвестные избили битами и обстреляли чиновника 62
Завершено расследование дела горе-матери, бросившей детей на 9 дней 83
В ГосЧС озвучили масштабы пожара на Осокорках 52
Пожар на Осокорках потушили 80
С 2014 года киевское метро пережило около 150 «минирований» 53

В Киеве отключены от отопления 97% домов. Об этом во время брифинга сообщил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев, передает 44.ua.

«97% жилых домов уже отключены от отопления. Сегодня будет завершено отключение остальных домов. Остается с отоплением определенное количество лечебных учреждений, садиков и объекты, которые будут отключиться по индивидуальным заявкам», - сказал он.

Пантелеев добавил, что с 3 апреля Киев приступает к подготовке к следующему отопительному сезону.

«Можем говорить, что с первого апреля отопительный сезон в Киеве завершился, а уже сегодня, 3 апреля, начинается подготовка к следующему отопительному сезону», - добавил он.

Напомним, 1 апреля в Киеве завершился текущий  отопительный сезон.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года