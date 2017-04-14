В Украине общее количество зарегистрированных впервые электромобилей в 2016 году и I квартале 2017 года составляет 2284, сообщает Главный сервисный центр МВД.

«В последние годы в Украине, как и в целом во всем мире, наблюдается стремительный рост спроса на электромобили, которые имеют ряд преимуществ перед бензиновыми или дизельными моторами. Экологические и экономные электромобили все чаще находят себе сторонников среди украинцев, об этом свидетельствует тот факт, что Украина вошла в ТОП-10 наиболее развитых рынков электромобилей европейских стран по информации рейтинга издания InsideEVs», – говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольший спрос на электромобили по данным сервисных центров МВД прослеживается в Киеве, Одесской и Харьковской области, следом идут Днепропетровская, Львовская, Киевская и Запорожская области.

«В первом квартале 2017 года показатели выросли почти вдвое - 620 зарегистрированных авто, по сравнению с первым кварталом 2016 года - 294 зарегистрированных авто. Кроме этого, можем увидеть разный спрос на авто в зависимости от месяца, предпочтения и доступности конкретных марок на украинском рынке», - заявил руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

В ведомстве подчеркнули, что среди основных преимуществ электромобилей определяют экологичность и экономичность. Стоимость «заправки» электромобиля в несколько раз ниже, чем у бензинового или дизельного авто, а порой подзарядиться можно и бесплатно, ведь на многих паркингах перед ресторанами, торговыми или бизнес центрами все чаще устанавливают зарядные станции. Техническое обслуживание электромобилей происходит реже, а для функционирования им требуется меньшее количество расходных материалов. Цена электромобилей, как правило, выше, чем обычных, но средства, сэкономленные на заправке авто, компенсируют лишние расходы.

Напомним, Украина получила пятое место в международном рейтинге по темпам развития электромобилей, опередив такие страны, как США, Нидерланды и Япония.