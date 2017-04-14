В Иерусалиме сегодня, в страстную пятницу, тысячи людей пройдут крестным ходом Via Dolorosa (Путь Скорби) с молитвой за Украину.

Православные верующие из Украины и разных уголков мира будут нести списки 100 известных в Украине чудотворных икон Пресвятой Богородицы, сообщает центр информации Украинской православной церкви.

«Ежегодно в Великую пятницу в Иерусалиме совершается крестный ход именно по тем улицам, где ступала нога Христа Спасителя, который нес свой тяжелый крест. Каждый год совершается чин такого крестного хода, который возглавляет Блаженнейший Патриарх Иерусалима и всея Палестины. Миссия «Дорогой Господа в молитве за Украину» – масштабный крестный ход, который организовала Украинская православная церковь. Этот крестный ход является особой, сугубой молитвой за нашу многострадальную Украину», - сообщил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

По его словам, идея миссии «Дорогой Господа в молитве за Украину» появилась на востоке нашего государства, где почти три года не утихает война.

«Это сугубая молитва, которая объединяется в Иерусалиме и в Украине. Прихожане наших восточных епархий выступили с инициативой такого крестного хода. Блаженнейший Митрополит Онуфрий благословил эту молитву. В Иерусалим привезены иконы со всех уголков Украины. В то же время у этих икон совершают молитвы наши верующие на севере, юге, востоке, западе, в центре Украины. Мы, верующие люди, все свое упование возлагаем на Бога. И поэтому мы верим, что Господь, Который пострадал в эти дни в Иерусалиме, и Божия Матерь, Которая присутствовала при этом, обязательно помогут», - пожелал митрополит Антоний.

Как сообщал центр информации УПЦ, миссию «Дорогой Господа в молитве за Украину», по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, реализуют уентр информации УПЦ, паломнический центр и благотворительный проект «Наша Лепта».

После крестного хода организаторы представят иконы Патриарху Иерусалимскому Феофилу III в его резиденции в канун Великой Субботы с просьбой молитв за нашу державу.