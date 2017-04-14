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Письмо украинского политзаключенного в России Романа Сущенко, которое журналист написал родителям еще 28 января, только сейчас дошло к ним. Об этом сообщает сайт Национального союза журналистов Украины.

«Никогда не ожидал, что мне как рядовому журналисту будет такая поддержка», - написал он письме.

«Я жив и здоров, вы, очевидно, меня видели по телевидению на заседании Лефортовского суда ... Видели, что я в нормальной физической и психической форме, даже юморил с Ромой Цымбалюком (собкор ИА «УНИАН» в Москве. - Ред.). Так что не волнуйтесь за меня и не занимайтесь самоедством, что не можете мне конкретно помочь. Мой вам совет: воспринимайте, что со мной произошло, по-философски. Не важно теперь, чьи я здесь грехи искуплю - свои или чужие - и через какую заразу я здесь оказался ... Главное, что жив и здоров, не поддаюсь на шантаж, угрозы, обещания... Главное, что вам, мои дорогие, как и моей семье, никогда не будет стыдно за то, что со мной случилось ... »

Как пишет Сущенко, физического насилия к нему не применяют, а к психологическому он уже «приспособился». Хотя сначала давление было безумное.

Напомним, Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016 года.

В ФСБ заявили, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и собирал секретные сведения о деятельности вооруженных сил и нацгвардии России. В то же время в Минобороны Украины назвали данное заявление провокацией.

7 октября следствие предъявило ему официальное обвинение в шпионаже. 

25 января 2017 года Лефортовский районный суд Москвы продлил арест Сущенко еще на три месяца.

 
ForUm

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